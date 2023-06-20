«Много страшного контента без ограничений»: Telegram нарвался на штраф в четыре миллиона из-за антироссийских публикаций
Россияне заявили, что Telegram должен блокировать посты, опасные для детей
Фото: [Алексей Зотов/ТАСС]
Столичный суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить более 30 каналов, на которых публикуются сведения о проведении СВО и ее участниках, не соответствующие действительности, сообщает ТАСС.
Также социальная сеть отказалась удалять платформы, на которых мошенники вымогали деньги у пользователей.
«На самом деле, много настроенных против России украинцев сидит в Telegram. Они пишут всякую чушь. И то, что их не блокируют, неправильно»; «В мессенджере действительно много страшного контента, который без всяких ограничений доступен детям»; «Я согласна с тем, что какой-то контент нужно блокировать. Не только детям неприятно видеть или читать некоторые вещи», — высказались россияне.
На данный момент решение суда насчет Telegram не вступило в силу, и его могут обжаловать в апелляционном порядке.
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