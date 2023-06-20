«Много страшного контента без ограничений»: Telegram нарвался на штраф в четыре миллиона из-за антироссийских публикаций

«На самом деле, много настроенных против России украинцев сидит в Telegram. Они пишут всякую чушь. И то, что их не блокируют, неправильно»; «В мессенджере действительно много страшного контента, который без всяких ограничений доступен детям»; «Я согласна с тем, что какой-то контент нужно блокировать. Не только детям неприятно видеть или читать некоторые вещи», — высказались россияне.