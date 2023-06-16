Если разработчики прислушаются: стало известно, какое будущее ждет новую отечественную социальную сеть

Для скачивания «Россграма» необходимо установить приложение «RuStore», загрузка которого займет у пользователя от пяти до семи минут. Среди минусов журналистка отметила отсутствие возможности добавить «Историю», которая продержится на странице 24 часа, а также ограничение в публикации более одной фотографии.

Сильной стороной новой социальной сети, по мнению корреспондента, является допустимое количество символов, дополняющих фотографию. Ограничение «Россграма» – 3 000 знаков. Порадовали журналистку и рекомендации, которые подстраиваются под каждого пользователя индивидуально.

Новые пользователи соцсети, а также первооткрыватели «Россграма» уверены в успехе приложения. Наш корреспондент также пророчит проекту перспективное будущее при желании разработчиков прислушаться к замечаниям пользователей.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

Полный разбор плюсов и минусов приложения читайте здесь.