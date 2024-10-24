Многодетный отец погиб в Курской области из-за атаки FPV-дрона ВСУ
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о трагедии: при атаке украинским БПЛА 24 октября погиб местный житель, отец трех детей.
Бойцы ВСУ запустили FPV-дрон для атаки в Рыльском районе. В процессе беспилотник нацелился на легковой автомобиль, где находился местный житель. Пережить нападение мужчине не удалось: его травмы оказались слишком серьезными.
Как уточнил Смирнов, у погибшего остались трое несовершеннолетних детей.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал он
Напомним, 24 октября в Курской области несколько раз объявляли ракетную опасность. Жителям рекомендовали укрываться в помещениях, быть подальше от окон и выбирать тесные пространства, такие как туалет, ванная или коридор. Находясь на улице нужно зайти в ближайшее здание и найти укромное место там.
Ранее сообщалось, что на теле погибшего бойца СВО обнаружили трогательное письмо от школьницы.