На теле бойца СВО нашли трогательное письмо от российской школьницы

На погибшем в 2023 году бойце спецоперации из Татарстана нашли письмо от 14-летней школьницы из Сызрани. Послание тронуло родственников военного: они разыскивают подростка. Об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.

Боец из Нижнекамского района — 52-летний Владислав Савельев. На СВО попал в 2022 году, подписав контракт с Минобороны РФ как доброволец. В боях, как недавно выяснилось, бережно хранил письмо от 14-летней девочки из Сызрани.

«Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней», — писала сызранская школьница.

Письмо девочка украсила рисунком военного и вдохновляющими словами.

Сам военный погиб на Авдеевском направлении в составе штурмовой бригады в районе Коксохимического завода. В апреле 2024-го его похоронили на Аллее Славы в Нижнекамске. Родственники Владислава хотят найти автора письма и поблагодарить за теплые слова. Они уверены, что послание берегло мужчину во время службы до самого конца.

Ранее сообщалось, что герой СВО рассказал о реабилитации после тяжелого ранения во время встречи с можайскими юнармейцами.