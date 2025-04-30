Многоквартирные и частные дома в Курском приграничье стали чаще оснащать уличными камерами

Камеры видеонаблюдения стали очень востребованы в населенных пунктах Курской области, которые находятся неподалеку от границы с Украиной. Их все чаще стали устанавливать на дома, и об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По утверждениям экспертов, в Курской области камеры видеонаблюдения стали пользоваться повышенным спросом. Их стали заказывать почти в полтора раза чаще.

«Чаще всего запросы операторам связи приходят от ТСЖ в многоквартирных домах, на втором месте — жители частных домов», — указал микроблог.

С помощью камер становится легче мониторить ситуацию с беспилотниками. Теперь удается отследить, откуда летел дрон, и в какую сторону он удалился. Военным же проще вычислять диверсионные группы, а также подозрительные автомобили. У них появляются дополнительные возможности для контроля за ситуацией.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 34 украинских летательных аппарата над собственной территорией. Над Курской областью удалось перехватить 15 БПЛА противника.