Многоженец Сухов стал фигурантом дела из-за обвинений в домогательствах

Во Владимирской области Следственный комитет инициировал уголовное преследование в отношении Ивана Сухова, получившего широкую известность как многоженец. По информации телеграм-канала Mash, поводом для возбуждения дела стали обвинения в домогательствах, выдвинутые против него его же дочерью.

Сухова подозревают в совершении действий сексуального характера. В ходе расследования правоохранительные органы провели допросы членов его семьи и назначили ряд экспертных исследований.

В начале лета старшая дочь Сухова публично заявила о систематических домогательствах со стороны отца. Согласно ее показаниям, непристойное поведение со стороны Ивана Сухова началось, когда ей было 14 лет. Мать отправила ее к отцу для «перевоспитания», после чего, по словам девушки, и начались домогательства.

