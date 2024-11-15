Отделение российских бойцов на протяжении 10 дней удерживало опорный пункт и нанесло противнику большие потери. Такое заявление сделало Министерство обороны РФ, слова его представителей привел ТАСС.

Отделение, которым командовал старшина Бадма Дорджиев, на протяжении 10 дней успешно выполняло приказ командования. Оно вело бой с силами неприятеля, которые во много раз превосходили их численность.

«Отделение под командованием старшины Дорджиева в течение 10 суток отражало атаки врага, не допустив прорыва рубежей и попадания в окружение», — указали военные.

Российские бойцы сумели заставить противника отступить, после того как ВСУ понесли тяжелые потери.

Ранее появились сообщения, что группа украинских солдат сдалась без боя в Курской области. Военнослужащие узнали, что ВС РФ фактически без потерь взяли штурмом пять позиций, после чего решили отправиться в плен без сопротивления.