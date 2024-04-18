МО РФ: над Белгородской областью было сбило 14 реактивных снарядов

Сообщается, что около 23:00 была отражена атака вражеских ВС при помощи РСЗО RM-70 Vampire по объектам, расположенным на территории Белгородской области. Уточняется, что отечественными средствами ПВО было уничтожено 14 вражеских снарядов.

Губернатор области Вячеслав Гладков в своих социальных сетях также сообщал об уничтожении целей в небе над местным областным центром. Он подчеркнул, что система сработала над Белгородом и районом, в результате чего было сбито 14 украинских снарядов.

Известно также, что в местном селе Пуляевка была пробита крыша навеса и повреждено крыльцо одного из частных домовладений. Глава региона подчеркнул, что в данный момент на месте происшествия проводятся работы местными оперативными службами.

Согласно предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет, заключил Главдков.

Ранее сообщалось о сбитом над Воронежем вражеском БПЛА, спровоцировавшем пожар.