МО РФ: над Белгородской областью было сбило 14 реактивных снарядов
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Средства ПВО сбили 14 вражеских реактивных снарядов в воздушном пространстве Белгородской области, сообщили представители отечественного МО в опубликованном сообщении.
Сообщается, что около 23:00 была отражена атака вражеских ВС при помощи РСЗО RM-70 Vampire по объектам, расположенным на территории Белгородской области. Уточняется, что отечественными средствами ПВО было уничтожено 14 вражеских снарядов.
Губернатор области Вячеслав Гладков в своих социальных сетях также сообщал об уничтожении целей в небе над местным областным центром. Он подчеркнул, что система сработала над Белгородом и районом, в результате чего было сбито 14 украинских снарядов.
Известно также, что в местном селе Пуляевка была пробита крыша навеса и повреждено крыльцо одного из частных домовладений. Глава региона подчеркнул, что в данный момент на месте происшествия проводятся работы местными оперативными службами.
Согласно предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет, заключил Главдков.
Ранее сообщалось о сбитом над Воронежем вражеском БПЛА, спровоцировавшем пожар.