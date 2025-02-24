МО РФ направило шесть судебных исков к разработчику снарядов

Московский арбитражный суд зафиксировал поступление шести исковых заявлений от Министерства обороны Российской Федерации в адрес АО «НИМИ им. В.В. Бахирева», организации, занимающейся созданием боеприпасов для различных систем вооружения. Иски разместили в картотеке дела.

Все иски были поданы в суд 21 февраля и пока не приняты к производству. В настоящее время в картотеке отсутствует информация о сути и основаниях заявленных требований.

Ранее между сторонами уже возникали судебные споры. В частности, в октябре было вынесено решение о взыскании с НИМИ им. Бахирева более 6 млн руб. в качестве пени по государственному контракту 2017 года на выполнение ОКР, связанной с усовершенствованием 115-мм танковых выстрелов.

НИМИ им. Бахирева специализируется на разработке боеприпасов для артиллерии, используемой в танковых войсках, на флоте и в полевых условиях.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ пожаловались на несоблюдение Минобороны условий контракта военных.