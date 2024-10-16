МО: ВС РФ нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве, он прекратил работу

Российские вооруженные силы нанесли удар, выпустив пять ракет по производственным предприятиям бронетанкового завода в Николаеве. В результате атаки было уничтожено 10 единиц военной техники, среди которых шесть танков, а также остановлено производство и ремонт, сообщило Министерство обороны РФ.

«Минобороны опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаеве. В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе 6 танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлены», — говорится в сообщении.

По информации подполья, сам завод находится на улице Скороходова, 1. Как уточнил координатор местного сопротивления Сергей Лебедев, одна из ракет попала в топливные емкости, что вызвало сильное возгорание, продолжавшееся до раннего утра.

Предполагается, что погибло или пострадало более 30 военнослужащих ВСУ, которые отвечали за работу ремонтного отдела и проводили инспекцию техники.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России поздравил военных с успешным освобождением Михайловки.