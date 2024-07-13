МО: ВС РФ поразили 40 бригад ВСУ и отразили 17 контратак

Российская Армия поразила 40 бригад ВСУ и отразила 17 вражеских контратак в субботу, 13 июля. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте российского Минобороны.

Согласно информации ведомства, потери с украинской стороны за субботу составили более 2000 военнослужащих. Более того, ВС РФ также поразили вражеский танк, зенитно-ракетный комплекс, 4 бронетранспортера и 5 гаубиц.

Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab», несколько американских гаубиц М198 и британских FH-70. ВС РФ удалось поразить также 3 орудия Д-20, одну гаубицу Д-30, 3 105-миллиметровые гаубицы L-119 и 2 гаубицы M119. Нанесены удары по четырем полевым складам с вражескими боеприпасами, говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Бижев выразил мнение, что поставка Украине вооружения дальностью 500 километров поставит под удар российскую столицу.