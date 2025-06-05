Мобилизованные мужчины устроили протест в киевском ТЦК

В одном из киевских территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих функции военных комиссариатов, произошли волнения среди мобилизованных. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной изданием «Страна».

Согласно полученным данным, конфликт разгорелся в распределительном пункте, расположенном неподалеку от жилого района ДВРЗ, в восточной части Киева. Видеозапись, размещенная в телеграм-канале издания, демонстрирует, как призванные на службу мужчины сначала вступили в словесную конфронтацию с руководством ТЦК.

Впоследствии часть мобилизованных попыталась соорудить баррикаду у двери и призывала остальных использовать подручные средства, например палки, в качестве оружия.

Протест был подавлен прибывшим отрядом специального назначения и сотрудниками правоохранительных органов, которые применили силу, уложив протестующих на пол и нанеся удары дубинками.

Издание «Страна» также сообщило о предыдущих инцидентах в данном ТЦК, включая случаи привязывания мобилизованного к батарее и избиения мужчины, зафиксированного стяжкой к кровати.

Ранее сообщалось, что в Полтаве сотрудник ТЦК резко ответил женщине, возмутившейся остановкой автобуса.