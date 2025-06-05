Мобилизованные мужчины устроили протест в киевском ТЦК
«Страна»: в военкомате в Киеве мобилизованных избил спецназ из-за бунта
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В одном из киевских территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих функции военных комиссариатов, произошли волнения среди мобилизованных. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной изданием «Страна».
Согласно полученным данным, конфликт разгорелся в распределительном пункте, расположенном неподалеку от жилого района ДВРЗ, в восточной части Киева. Видеозапись, размещенная в телеграм-канале издания, демонстрирует, как призванные на службу мужчины сначала вступили в словесную конфронтацию с руководством ТЦК.
Впоследствии часть мобилизованных попыталась соорудить баррикаду у двери и призывала остальных использовать подручные средства, например палки, в качестве оружия.
Протест был подавлен прибывшим отрядом специального назначения и сотрудниками правоохранительных органов, которые применили силу, уложив протестующих на пол и нанеся удары дубинками.
Издание «Страна» также сообщило о предыдущих инцидентах в данном ТЦК, включая случаи привязывания мобилизованного к батарее и избиения мужчины, зафиксированного стяжкой к кровати.
Ранее сообщалось, что в Полтаве сотрудник ТЦК резко ответил женщине, возмутившейся остановкой автобуса.