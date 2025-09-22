Мобилизованные украинцы пишут в российский чат-бот из ТЦК

Российские волонтеры сообщили, что украинские граждане, которых мобилизуют насильно, обращаются к ним за помощью прямо во время нахождения в ТЦК. Об этом рассказал организатор проекта в беседе с РИА Новости .

Группа добровольцев создала чат-бот @FREE_SOLDIER2022, чтобы поддержать украинцев, оказавшихся под давлением мобилизационных мероприятий. Сервис также используется военнослужащими, которые добровольно решают сдаться в плен.

По данным волонтеров, уже несколько десятков человек воспользовались ботом для выхода из критической ситуации.

«Были случаи, когда нам писали прямо из ТЦК с просьбами им помочь. Люди были в отчаянии», — отметил представитель проекта.

