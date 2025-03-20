Модель из России найдена с многочисленными переломами в Дубае

Девушку из России, которая отправилась в ОАЭ, нашли на обочине дороги в Дубае с многочисленными переломами. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Мария Ковальчук отправилась на вечеринку с участием неких состоятельных людей в Дубае 9 марта. Она предупредила об этом свою мать. Затем девушка пропала со связи на долгих восемь дней.

«Найти ее удалось лишь накануне вечером — девушка лежала на обочине дороги. У неё сломаны руки, ноги, а также позвоночник. Сейчас она в критическом состоянии в больнице», — указал микроблог.

Блондинка находится в крайне тяжелом состоянии, ей уже сделали четыре операции. Она не в состоянии говорить, а может только шевелить губами. Родственники пострадавшей считают, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. После того как ею наигрались, изувечили и выкинули. По утверждению авторов сообщения, вечеринки «у шейхов» являются нередким видом развлечения богачей в ОАЭ. Девушки из стран СНГ пользуются там неизменным успехом. По некоторой информации, некоторые из них по результатам попадают в сексуальное рабство.

Ранее сообщалось, что в Дубай вернулся сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров. Он сам подтвердил, что его на время выпустили из Франции, и бизнесмен предпочел отправиться в Объединенные Арабские Эмираты.