Сооснователь Telegram Дуров вернулся в Дубай из Франции

Бизнесмен Павел Дуров выехал из Франции, где против него возбуждено уголовное дело, и вернулся в Дубай. Он сам подтвердил это в своем телеграм-канале.

До этого французская пресса сообщала, что Дуров покинул Францию. Теперь он сам подтвердил правдивость газетных статей и заявил, что ему пришлось там пробыть несколько месяцев из-за расследования, которое ведется по поводу «преступной деятельности».

«Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой», — указал он.

Предприниматель поблагодарил всех судей и адвокатов, чьи действия помогли ему выехать с территории Франции, а также миллионы простых людей, которые выражали ему поддержку и сочувствие.

Ранее сообщалось, что в одном из французских ресторанов заметили Дурова, который ужинал с популярным певцом Джаредом Лето. По утверждению очевидцев, знаменитости оживленно беседовали между собой. Было сделано предположение, что Лето проявляет интерес к платформе Telegram для расширения своего присутствия в социальных медиа.