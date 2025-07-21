Модель с Украины потеряла память о семье после инцидента в Дубае

Изувеченная в Дубае украинская манекенщица Мария Ковальчук не может идентифицировать членов своей семьи, включая мать, как сообщил портал National World. 20-летней девушке провели множество хирургических вмешательств, которые помогли ей восстановить речь.

Анна, мать Марии, прибывшая из Норвегии в Дубай, подтвердила, что ее дочь разговаривает, но не узнает близких. В статье также отмечается, что ее память о событиях того трагического вечера остается нечеткой.

Мария Ковальчук, исчезнувшая после вечеринки в ОАЭ, была обнаружена на краю дороги с многочисленными переломами конечностей и позвоночника. Незадолго до случившегося она познакомилась с двумя мужчинами, представившимися как представители модельного бизнеса.

Ранее мать искалеченной в Дубае модели ответила на слухи о перевозке дочери на Украину.