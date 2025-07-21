Модель Мария Ковальчук рассказала о случившемся в Дубае

Мария Ковальчук, модель, получившая серьезные увечья в Дубае, впервые поделилась своей историей. В беседе с Ксенией Собчак Мария поведала о том, как оказалась в Дубае на праздновании дня рождения подруги.

Пропустив свой обратный рейс, она познакомилась с неким мужчиной, который предложил ей перелет на частном самолете. Впоследствии ее пригласили в апартаменты, где присутствующие начали проявлять странное поведение. Пытаясь покинуть место, Мария оказалась на строительной площадке, где и получила травмы.

Мать пострадавшей утверждает, что, по мнению полиции, никакого насилия совершено не было, а девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Однако, как заявляет семья, результаты экспертизы опровергают эту версию.

Ранее сообщалось, что молодых тюменок обманом вербуют в вебкам-бизнес.