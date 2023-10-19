«Могадишо на стероидах»: экс-глава ЦРУ предупредил Израиль об опасности проведения наземной операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнется с большими сложностями при ведении городских боев, если решит начать наземную операцию в секторе Газа, предупредил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

«Вы столкнетесь с подрывниками-смертниками, самодельными взрывными устройствами, будут засады и мины-ловушки, а городские условия, опять-таки, не могли бы быть сложнее», – приводит слова Петреуса издание Politico.

Он сказал, что битва за Газу может превратиться в «Могадишо на стероидах». Петреус напомнил о спецоперации США «Падение черного ястреба» в Сомали, когда американские военные понесли большие потери в ходе битвы за сомалийскую столицу, а вскоре основные силы ВС США были выведены из Сомали.

Петреус заявил, что борьбу с повстанцами невозможно выиграть за короткое время, она может продолжаться годами, как это происходило в Ираке или Афганистане.

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