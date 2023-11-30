«Могли и сами гости»: стала известна вероятная причина пожара в хостеле в Алма-Ате

В хостеле на улице Ади Шарипова в Алма-Ате произошел серьезный пожар. Об этом пишут местные СМИ. В результате случившегося погибли 13 человек, двое из которых — россияне.

Причины возгорания пока выясняются, но, как рассказали специалисты по противопожарной безопасности производителя аэрозольных систем «НПО Соболевский завод», чаще всего причиной пожара на объектах данной категории может являться неисправность или полное отсутствие автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения.

«Кроме того, к возгоранию могло привести замыкание электропроводки, вызванное неправильным монтажом или ее эксплуатацией. Возможна неисправность осветительного оборудования. Пожар могли спровоцировать и сами гости заведения, покурив в неустановленном месте или используя в помещении обогревательные приборы с нарушением техники безопасности», — сообщили представители компании в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в большинстве случаев хостелы стихийно образуются в местах, функционально для этого не предназначенных.

«В хостелах, как правило, находится большое количество людей, что предусматривает более жесткие требования в области пожарной безопасности», — рассказали в компании.

Вместе с тем, в целях экономии большинство владельцев хостелов попросту игнорируют эти требования, добавили эксперты.

Ранее мы сообщали о том, что при пожаре на территории фермы в Подмосковье спасли пять человек.