«Могут появляться там, где их раньше не было»: ихтиолог объяснил, какие акулы особенно опасны для человека

Вчера возле пляжа одного из египетских отелей акула убила 23-летнего россиянина. Трагедия поразила многих, а матери погибшего уроженца Балашихи даже понадобилась медицинская помощь.

Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин рассказал, какие акулы в Красном море могут представлять опасность для человека.

«В Красном море может обитать до двух десятков видов акул. Но это неточная цифра, так как все зависит от того, какие из них заплывают из Индийского океана. Список видов постоянно меняется. Но опасность для человека могут представлять до пяти видов. Однако различить их в воде практически невозможно. Даже специалист-ихтиолог может только приблизительно это сказать», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кузищин подчеркнул, что все акулы, опасные для человека, очень похожи друг на друга формой туловища и манерой поведения. Это так называемая группа акул-рейдеров — крупные хищники, приспособленные питаться крупноразмерной добычей.

«Если рассматривать этот вопрос с точки зрения безопасности для человека, то нужно понимать, что любая крупная акула в пределах видимости является потенциальной угрозой высокого уровня для здоровья и жизни человека. Поэтому, завидев в километре от себя акулу, следует немедленно выйти из воды. Рыба может развивать высокую скорость и покрыть это расстояние за считанные секунды», — рассказал ихтиолог.

В некоторых СМИ сообщают, что у акул сейчас брачный период, поэтому они ведут себя агрессивно. Однако эксперт опроверг это утверждение.

«В тропической зоне нет какого-то четко определенного периода. У крупных акул этот процесс достаточно плохо изучен. Думаю, причиной нападения явилось проникновение акул из Индийского океана в Красное море на фоне повышения температуры, глобального потепления. Они пытаются освоить новые участки ареала и могут появляться там, где их раньше не было», — сказал Кузищин.

Ранее стало известно, как нападение акулы на человека в Египте изменит спрос туристов.