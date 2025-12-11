«Могут задержать за комментарий». Официальное предупреждение из Москвы: насколько опасна сейчас Польша для россиян?

Российский дипломат Андрей Ордаш публично рекомендовал соотечественникам избегать поездок в Польшу. Причиной названа растущая русофобия и риски задержания по надуманным поводам. Об этом сообщает телеканал Россия-24.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сделал жесткое заявление, напрямую касающееся безопасности граждан. Он призвал россиян серьезно reconsider любые планы посещения республики, если в них нет крайней необходимости.

По словам дипломата, атмосфера в стране стала откровенно враждебной. Волна русофобии приводит к преследованиям, а обвинения в работе на российские интересы могут быть выдвинуты на совершенно надуманной основе. Ордаш подчеркнул, что для задержания теперь достаточно даже невинного, по российским меркам, комментария в социальных сетях, который поляки могут истолковать превратно.

Отдельное предупреждение касается посещения новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Польские власти, выполняя запрос Киева, могут расценить такой визит как противоправное действие со всеми вытекающими последствиями для путешественника.

Ранее сообщалось о том, что в Польше арестовали российского археолога по обвинениям с Украины.