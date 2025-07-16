Молния убила рыбака на озере в Кемеровской области

В Кемеровской области трагический инцидент произошел на озере: удар молнии поразил трех рыбаков. Как сообщил телеграм-канал Mash, один из мужчин погиб мгновенно, в то время как двое других получили незначительные повреждения, избежав серьезных последствий благодаря резиновой обуви.

Инцидент произошел вечером в окрестностях поселка Березовая Грива. Трое местных жителей находились у реки, когда начался ливень. Одна из молний попала вблизи 37-летнего Дениса и его товарищей, что привело к его мгновенной смерти. Остальным удалось избежать летального исхода, поскольку они были обуты в резиновые сапоги.

Это уже второй случай гибели от удара молнии в Кузбассе за текущее лето. В июне жертвой стихии стал 17-летний юноша, который во время грозы направлялся домой. Подросток не успел пройти всего 30 м до безопасного места.

Ранее сообщалось, что людей спасли резиновые сланцы во время удара молнии в Тульской области.