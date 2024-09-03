Молодой айтишник из Египта отправился на СВО в составе ВС России

Уроженец Египта влюбился в Россию и ее граждан, пожил в стране четыре года и решил не оставаться в стороне от спецоперации. Молодой человек заключил контракт с Минобороны РФ, рассказали в администрации Югорска.

Египтянину 24 года. За четыре года в России он привык к стране, ее обычаям, менталитету и открытым людям. По словам молодого человека, он может пригодиться в зоне СВО. Он осознал, что обязан помочь второй родине в качестве военнослужащего. Сам 24-летний иностранец ранее работал в IT-сфере.

При этом некоторые члены семьи пытались остановить египтянина. Особенно против была его сестра, но парень не изменил своего решения.

«Мое решение отправиться в зону СВО не связано с деньгами. В большей степени это любовь к России. Я полюбил эту страну, людей, хочу здесь жить и быть гражданином России», — рассказал молодой иностранец.

Примечательно, что программисты имеют право на бронь, так как специалисты до сих пор являются очень востребованными. Указом Путина предельный возраст отсрочки от срочной службы для айтишников повысили до 30 лет. Кроме того, мобилизовать специалиста из сферы не могут, если он работает в госкомпании.

Ранее сообщалось, что в курском приграничье перехватили разговор американского наемника из ВСУ