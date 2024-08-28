Российские военные перехватили любопытный разговор, где, предположительно, говорит американский наемник из ВСУ. Об этом стало известно военкору RT Саргону Хадая от российского бойца.

Полагают, что американский наемник передавал в сообщении координаты. По словам российского военного, за время перехвата слышали также польский язык.

«Отчетливо были слышны разговоры на польском... Есть у нас подразделение РЭР — из радиоэлектронной разведки ребята, — которые периодически скидывают нам пеленги, перехваты. Конкретно имеется один перехват разговора иностранных наемников. По наречию ближе похоже к американской речи», — сказал российский военный.

Собеседник отметил, что действовать на территории Курской области приходится быстро, как только поступают свежие данные. В том числе важно оперативно передвигаться, учитывать полученные сведения. Дополнительно позиции ВС России защищены РСЗО «Град».

Напомним, украинские силы проникли в Курскую область 6 августа. С тех пор в ряде районов ведется сопротивление. По данным Минобороны РФ, противник несет серьезные потери. Только за последние сутки с 27 на 28 августа ВСУ потеряли почти 400 человек. Бойцы киевского режима устраивают зверства и открывают огонь по мирному населению. Известно минимум о трех случаях.

Ранее сообщалось, что украинский военный открыл пальбу по машине с семьями, которые эвакуировались с курской земли.