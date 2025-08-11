Молодой человек осквернил Вечный огонь в Оренбургской области

В Оренбургской области 18-летний житель Новотроицка оказался под следствием из-за видеозаписи с Вечным огнем. Видеоролик опубликовали в телеграм-канале регионального МВД.

На кадрах запечатлен молодой человек, который с улыбкой поджигает сигарету от мемориала. Далее в записи следуют извинения россиянина, записанные после его задержания. По информации ведомства, подозреваемый самостоятельно выложил видео в один из местных каналов в мессенджере, где оно было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов.

Следственный комитет области заявил о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека по статье о надругательстве над символами воинской доблести и памяти защитников Отечества.

Ранее сообщалось, что иностранец получил год колонии за осквернение Вечного огня в Туле.