Молодой человек в Петербурге разгромил автомобили на парковке на 1,9 млн руб.

В Северной столице молодой человек, вооружившись баллонным ключом, повредил несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщил новостной портал «78.ru».

Инцидент произошел на территории парковки жилого комплекса, расположенного на Муринской дороге. В результате хулиганских действий злоумышленника пострадали автомобили марок BMW, Audi и другие иномарки. Наибольший ущерб был нанесен владельцу BMW, оценившему его в 1,9 млн руб.

«У меня счет там под 2 миллиона, учитывая запчасти сейчас и стоимость машины. Вчера еще сделал экспертизу, и сегодня уже поехал делать свою машину. К сожалению, страховка закончилась, я сам езжу хорошо, не стал продлевать, думал, ничего страшного, буду следить, буду аккуратнее. К сожалению, возмещать ущерб должен только этот человек, но насколько я понимаю, его отпустили», — с сожалением рассказал владелец поврежденного автомобиля.

Потерпевший охарактеризовал виновника инцидента как «потенциально опасного для общества человека». По информации, предоставленной автовладельцем, молодой человек, которому всего 22 года, ранее совершал кражи в местном гипермаркете и был замечен в употреблении наркотических веществ. Соседи также утверждают, что за несколько дней до происшествия он домогался незнакомой девушки на улице.

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