Водитель на Audi сбил пешехода в Петербурге: жертва в коме

В Санкт-Петербурге нетрезвый водитель, управляя автомобилем Audi, совершил наезд на пешехода, в результате чего мужчина оказался в состоянии комы. Инцидент был зафиксирован на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».

На записи видно, как три человека переходят улицу. Неожиданно в них врезается автомобиль иностранного производства. Двое пешеходов смогли уклониться от столкновения. Третий пешеход от сильного удара был отброшен на значительное расстояние.

Медики установили, что у 52-летнего пострадавшего множественные переломы, в том числе позвоночника, ребер, груди, таза и ключицы, а также травмы головы и груди и ушиб легких. В настоящее время в отношении водителя возбуждено административное производство.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина на автомобиле сбил людей, собиравших деньги с пола.