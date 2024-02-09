Молодых людей, подозреваемых в причинении сверстнику тяжкого вреда здоровью, задержали в Подмосковье

В подмосковных Мытищах полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в причинении в умышленном причинении молодому человеку тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В ночное время на улице Мира злоумышленники, находясь в состоянии опьянения, пристали к двоим прохожим. Между ними возник словесный конфликт, переросший в драку. Правонарушители нанесли телесные повреждения 20-летнему местному жителю. Пострадавший был госпитализирован.

Полицейские смогли установить и задержать подозреваемых в совершении данного преступления по месту их жительства. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ.

Ранее стало известно, что суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье.