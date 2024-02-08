Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье

Тверской суд столицы заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех пенсионерок в подмосковной деревне Свитино. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщил ТАСС .

Фигурантом уголовного дела стал Михаил Борзых, уточнили в агентстве. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По данным СМИ, обвиняемый сейчас находится за границей, срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России.

Тела пенсионерок 1959 и 1956 годов рождения с огнестрельными ранениями были обнаружены накануне. В полиции указали, что одна из погибших — владелица крупного предприятия. Две другие женщины — ее приятельницы.

Из дома предпринимательницы преступники похитили ценные вещи, деньги, телефон и автомобиль. Позднее машину обнаружили недалеко от коттеджа, где нашли тела пенсионерок.