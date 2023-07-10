Молодых парней, причастных к разбойным нападениям, задержали в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали участников группы, подозреваемых в разбойных нападениях на мужчин, приехавших на свидания с девушкой.

Выяснилось, что парень познакомился с девушкой, которая предложила встретиться в селе Булатниково Ленинского городского округа. Там его ждала не девушка, а трое злоумышленников, которые его избили и отобрали телефон. Они принудили его сказать пароль от мобильного приложения банка, после чего сняли семь тысяч рублей.

По данному факту следователь возбудил уголовное дело по статье 162 УК РФ. Полицейские смогли установить и задержать нападавших по местам их жительства. Ими оказались двое жителей Москвы и житель Подмосковья. Отмечается, что удалось установить причастность двоих подозреваемых к совершению аналогичного преступления на территории округа.

Ранее стало известно, что прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП с маршруткой и мотоциклом в Воскресенске.