Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП с маршруткой и мотоциклом в Воскресенске

Воскресенская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в городском округе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла накануне вечером на улице Зелинского. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу. В результате мотоциклист и его пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас водитель автобуса задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в подмосковной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе А-108 в Подмосковье.