Момент попадания украинского БПЛА по жилой многоэтажке в Ростове попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент атаки украинского беспилотного летательного аппарата по жилому дому в Ростове. Видеозапись была опубликована в Телеграм-канале SHOT.

В социальных сетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию о взрыве в жилом доме в Ростове-на-Дону, причиной которого стала атака беспилотника.

По предварительным данным, в результате инцидента есть как минимум один пострадавший. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о попадании украинского дрона по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону. В настоящее время над Ростовом ПВО поражает цели, предварительно, сбит украинский БПЛА.