Момент попадания украинского БПЛА по жилой многоэтажке в Ростове попал на видео
Фото: [pxhere.com]
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент атаки украинского беспилотного летательного аппарата по жилому дому в Ростове. Видеозапись была опубликована в Телеграм-канале SHOT.
В социальных сетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию о взрыве в жилом доме в Ростове-на-Дону, причиной которого стала атака беспилотника.
По предварительным данным, в результате инцидента есть как минимум один пострадавший. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось о попадании украинского дрона по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону. В настоящее время над Ростовом ПВО поражает цели, предварительно, сбит украинский БПЛА.