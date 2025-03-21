СМИ: дрон ВСУ угодил по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону

В социальных сетях распространяется информация о том, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по жилому дому в Ростове-на-Дону. Об этом, в частности, сообщает Телеграм-канал «Украина.ру», публикуя фотографии с места происшествия.

По имеющейся информации, в данный момент система противовоздушной обороны в Ростове-на-Дону успешно поражает цели. Предположительно, был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Официальные сведения о ситуации в Ростове-на-Дону пока не предоставлены.

Одновременно стало известно, что в двух районах Воронежской области силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы были успешно ликвидированы несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, и серьёзных разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина вышел «поохотиться» на дроны и сбил украинский БПЛА из ружья.