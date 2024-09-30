Момент прыжка мужчины из окна полыхающего ЖК «Селигер Сити» в Москве попал на видео

Baza публикует в Сети момент, когда не желающий сгореть в огне житель ЖК «Селигер Сити» в Москве прыгает из объятого пламенем окна пятого этажа.

По предварительной информации, выпрыгнувшего из окна пятого этажа молодого человека с помощью одеяла поймали местные жители. Сообщается, что у пострадавшего медиками зафиксированы несколько переломов.

«Мужчина с пятого этажа пытался спастись выпрыгнув с пятого этажа ЖК «Селигер Сити». Местные жители внизу растянули одеяло и ловили его. По предварительным данным, он выжил и получил несколько переломов», — приводится в публикации.

Сильный пожар произошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в жилой новостройке в ЖК «Селигер Сити» в районе Дегунино на севере Москвы. В результате несколько этажей здания были объяты пламенем. По предварительной информации, пострадали несколько человек. Открытое горение в ЖК «Селигер сити» на севере Москвы в районе Дегунино пожарным удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать взрыв баллонов с газом. Очевидцы рассказали, что слышали несколько сильных хлопков, а затем начался пожар.