Момент уничтожения беспилотника в Люберцах попал на видео

Момент уничтожения украинского беспилотника в небе над подмосковными Люберцами попал на видео.

На кадрах видно, как после громкого хлопка беспилотник загорелся. БПЛА был уничтожен в воздухе дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

В российском военном подтвердили, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над территорией Люберецкого района Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в России разработали специальное мобильное приложение, через которое можно передавать данные о беспилотниках.