Момент взрыва моста в Кинеле попал на видео

Взрыв на железнодорожном мосту в Кинеле в Самарской области попал на видео. Кадры с места происшествия в своем телеграм-канале опубликовало издание Baza.

На кадрах видны трещины в участках опоры моста. Хотя железнодорожное полотно не повреждено, но между рельсами треснули плиты. В результате мост покрылся слоем пыли и каменных осколков.

Повреждены ограждения моста.

Взрыв на железнодорожном мосту в районе города Кинель произошел около 13:30 по местному времени (12:30 по московскому). К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

В связи с ЧП движение поездов временно приостановили.

Представители РЖД сообщили, что причиной ЧП на железной дороге стало «вмешательство посторонних лиц». На месте происшествия работают сотрудники безопасности.

Ранее сообщалось о том, что число жертв взрыва на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до 11.