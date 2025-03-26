Момент жесткой посадки самолета Ан-12 попал на видео: у него не сработало шасси

В аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) грузовой самолет Ан-12 совершил жесткую посадку — у него не выпустилась стойка шасси при приземлении, пишет SHOT.

По информации источника, борт компании «Атран» летел из Сабетты. Инцидент произошел около 11:14 мск. В результате чрезвычайного происшествия (ЧП) самолет завалился на бок при развороте на взлетно-посадочной полосе (ВВП). Инцидент попал на видео.

На месте аварийной посадки воздушного судна работают представители авиационных служб и следственные группы.

На борту находился экипаж из восьми человек. К счастью, никто из них не получил травм. Разлива топлива не произошло. Аэропорт Нового Уренгоя временно приостановил работу.

Самолет Ан-12 представляет собой советский военно-транспортный самолет, разработанный АНТК имени О. К. Антонова в 1950-х годах.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в США самолет авиакомпании United Airlines развернулся из-за того, что пилот забыл паспорт.