Морпехи Тихоокеанского флота выдавливают ВСУ из Новомихайловки в ДНР

Штурмовые группы морской пехоты Тихоокеанского флота выдавливают противника из Новомихайловки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«Деревня сложная, потому что много открытой местности. Стараемся как-то обмануть противника, скрытно передвигаться. Все получается, задачи выполняем», — рассказал боец с позывным «Даллас».

Морпехи захватили и зачистили более 20 зданий. Взятые в плен военнослужащие ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и бесчеловечное отношение украинских командиров.

Новомихайловка имеет важное стратегическое значение. Ее освобождение позволит российским войскам выйти на широкий оперативный простор на Угледарском направлении.

Российский триколор на здании сельсовета в Новомихайловке был водружен еще в начале марта.