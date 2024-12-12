Части морской пехоты Тихоокеанского флота добились успеха в Курской области. Они отбили у противника долговременные оборонительные позиции. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В одном из российских населенных пунктов на самой границе Курской области и Украины подразделения ВСУ создали укрепления. Основой для них послужило административное здание, вокруг него были вырыты траншеи и ходы сообщения. Сначала бойцы ВС РФ с помощью беспилотников изучили позиции врага, затем последовал штурм, в котором участвовало подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота.

Неприятель оказал ожесточенное сопротивление, но был уничтожен либо отступил в тыл, бросая тела погибших и технику. Морпехи зачистили окопы и блиндажи, выбивая отовсюду противника. На подступах к укреплениям остались стоять десятки единиц боевой техники производства НАТО.

Ранее рассказывалось о противостоянии ВСУ на территории Курской области батальона из отряда спецназа «Ахмат». Он сумел всего за две недели уничтожить большое количество танков и бронированных машин украинской армии. Также было взято в плен несколько бойцов противника.