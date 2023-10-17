Морская авиация Черноморского флота уничтожила катер ВСУ
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Вечером во вторник, 17 октября, на Черном море был замечен украинский безэкипажный катер. Подробности сообщили в официальном канале Министерства обороны России.
По данным пресс-службы ведомства, после выявления катера ВСУ он был незамедлительно уничтожен силами морской авиации Черноморского флота.
Напомним, ранее вечером вторника перекрывалось движение машин по Крымскому мосту. Подробнее в материале.