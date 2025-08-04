Мощная буря ударила по самолету: лайнер с пассажирами был на грани падения

Грозовой фронт «Флорис» устроил испытание для пассажирского лайнера авиакомпании Jet2. Судно, по сообщению Sky News, совершил жесткую посадку в аэропорту Лидс-Брадфорд.

Пассажиры пережили несколько тревожных минут на фоне непогоды. Лайнер будто сдувало в сторону и сильно трясло, что мешало нормальной посадке. Пилоты смогли приземлиться в экстремальных условиях, хотя удар о ВПП и получился жестким.

Причиной инцидента стал свирепствующий над страной шторм «Флорис», порывы ветра которого достигали 160 км/ч. Судя по видео, лайнер буквально боролся со стихией перед касанием взлетно-посадочной полосы.

Национальная метеорологическая служба Великобритании зафиксировала рекордные показатели ветра, что вынудило объявить желтый уровень опасности — второй по серьезности в национальной шкале.

Причем последствия бури ощутила вся страна: в Шотландии отменены десятки авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение, отменены массовые мероприятия. Северная Ирландия столкнулась с перебоями электроснабжения.

Сложная ситуация сложилась в шотландских аэропортах Глазго и Эдинбурга, где задержки достигают нескольких часов. Железнодорожные компании предупреждают о возможных отменах маршрутов в северных регионах.

Метеорологи тем временем прогнозируют, что штормовая погода продержится еще как минимум сутки.

Ранее сообщалось, что в России гроза заставила два самолета вернуться в аэропорты вылета.