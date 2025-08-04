Российские авиалайнеры прервали полет из-за грозы

Два российских пассажирских самолета, следовавших между Калининградом и Санкт-Петербургом, развернулись в воздухе и вернулись в аэропорты вылета из-за сильной грозы. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Два пассажирских рейса из Калининграда в Санкт-Петербург и обратно прервали полет из-за непогоды. Оба самолета, оказавшись на пути грозового фронта, приняли решение вернуться в пункты отправления.

Экипажи действовали строго по инструкции — при ухудшении видимости и турбулентности безопаснее отложить перелет. Пассажиров обоих рейсов перенаправят на другие борты после улучшения погодных условий.

Ранее стало известно, что пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Улан-Удэ — Москва.