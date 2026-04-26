«Мощное сотрясение и густой дым»: очевидцы рассказали об атаке дрона в Екатеринбурге

Раннее утро 25 апреля для жителей одного из районов Екатеринбурга превратилось в сцену из фильма-катастрофы. Гул, удар, а затем сотрясение, от которого задрожали стены. Беспилотник атаковал жилой дом. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подтвердил повреждения, спасатели эвакуировали 50 человек, а в небе над регионом был введен план «Ковер». Корреспонденты интернет-издания «Ямал-Медиа» поговорили с очевидицей, которая пережила этот момент.

Жительница дома, представившаяся Марией, рассказала, что первые секунды она просто не поняла, что происходит. Проснулась от ощущения, будто что-то мощное сотрясает здание. Окна выходят на соседнюю улицу, и сначала разглядеть ничего не удалось. Только густой дым, который поднимался в сторону знаменитого торгового центра «Гринвич». Именно туда указывала дорога, по которой незадолго до этого пролетел беспилотник.

«Мне жутко стало», — так Мария описала свои ощущения. И это чувство, судя по всему, разделили десятки других жильцов. Удар был такой силы, что, по словам женщины, звание «мощное сотрясение» подходит лучше любых других эпитетов.

Официальные данные подтверждают: один из домов в районе действительно пострадал. Губернатор Денис Паслер сообщил об эвакуации 50 человек. Спасатели уже работают на месте и проверяют квартиры на предмет скрытых повреждений.

Регион тем временем перешел в особый режим. Воздушное пространство над Свердловской областью было закрыто в день ЧП. Был введен план «Ковер» — стандартный протокол при обнаружении неопознанных или опасных летательных аппаратов, который предполагает немедленную блокировку всех полетов. Глава региона попросил земляков не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Пока следователи и спасатели разбираются в обстоятельствах происшествия, жители района приходят в себя. Ситуация, о которой раньше многие знали только по новостям из других городов, внезапно стала реальностью для обычного спального квартала.

Ранее сообщалось про атаку БПЛА на Москву, Севастополь и Тамбовскую область 26 апреля.