Убитый в Москве генерал говорил об открытой на него охоте незадолго до смерти

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем официальном канале в Telegram рассказал, что начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов незадолго до гибели был предупрежден о преследовании.

Сергей Ситников хорошо знал Игоря Кириллова. Незадолго до трагедии генерал признавался, что его предупреждали об открывшейся на него охоте. По словам костромского губернатора, все преследование было из-за того, что Кирилловым была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях на Украине, созданных с подачи США. Генерал публично говорил, что американцы и украинцы разрабатывают опасные биологические программы, создают «искусственные очаги природно-очаговых инфекций».

«Было четкое понимание, что подготовленные им боевые кадры офицеров и то боевое направление, которое ведут войска, — это тяжелая огнеметная система, не остались без внимания и злобы наших противников», – написал глава региона.

Губернатор напомнил, что погибший в Москве генерал носил звание почетного гражданина Костромской области и всегда трудился на благо академии и Родины. У него остались жена и сыновья.

Напомним, что генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли рано утром в Москве при взрыве машины на Рязанском проспекте. Взрывное устройство подложили в самокат у подъезда недалеко от легковушки.

После инцидента возбудили уголовное дело по трем статьям: «Убийство», «Теракт», а также «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Подрывателей устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на убийство генерала Кириллова и его помощника.