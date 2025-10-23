Мощные взрывы на предприятии серьезно повредили частные дома в Копейске

Мощная взрывная волна, прогремевшая поздним вечером 22 октября на предприятии в Копейске, нанесла значительный ущерб близлежащим садовым товариществам (СНТ). Важно отметить, что многие из этих участков — не просто сезонные дачи; люди живут там круглогодично в капитальных частных домах. Последствия инцидента для них оказались разрушительными: выбитые окна, уничтоженные теплицы и глубокий психологический шок, передает портал 74.ru.

Одна из местных жительниц, Эля, которая проживает в СНТ вместе с мужем, поделилась пережитым ужасом. Супруги были вынуждены провести ночь в автомобиле, спасаясь от повторных взрывов.

«Мы услышали взрывы, я вообще думала, дом развалится. Муж чуть с кровати не упал. От страха меня парализовало, я не могла даже встать. Я подумала, что нам хана. Потом пила много успокоительных таблеток. Пошли на улицу смотреть, что произошло, увидели стекла выбитые. После еще одного взрыва где-то в два часа ночи мы сели в машину и уехали из дома, ночевали в машине. И в шесть утра приехали», — рассказала Эля.

Напомним, что в результате происшествия, по последним данным, погибло 10 человек, еще пятеро получили тяжелые ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на производстве.

Ранее сообщалось, что число погибших от взрыва на предприятии в Копейске достигло девяти человек.