Мощный лесной пожар подпалил воронежское село Ямное

МЧС России в официальном телеграм-канале сообщает о пожаре в Рамонском районе. Огонь распространился по площади, охватил лес и дошел до нескольких домов поселения Ямное.

Ведомство проинформировало, что вечером в воронежском селе загорелась трава и лесная подстилка. Ситуация с пожаром осложнилась из-за ветра: огонь перекинулся на жилые дома, как минимум три начали полыхать.

На месте пожара работают 50 специалистов и 17 единиц техники. Тушение огня продолжается, о пострадавших неизвестно: эти данные могут обновить позже.

Ранее сообщалось, что четвертый класс пожарной опасности будет на всей территории Московской области до конца недели.