Мощный пожар на предприятии в Свердловской области попал на видео

В Свердловской области произошел крупный пожар на предприятии в городе Каменск-Уральский. Очевидцы сняли на видео сильное возгорание, которое быстро распространилось по территории Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Ролик опубликовал телеграм-канал Ural Mash.

По предварительным данным, огонь охватил цех площадью около 1,3 тыс. кв. м. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС — 32 огнеборца, а также 12 единиц специальной техники.

Информации о пострадавших или погибших не поступало. Пожарные ведут работу по ликвидации огня и недопущению его дальнейшего распространения.

Пожар на КУЗОЦМ изданию URA.RU подтвердили в пресс-службе областного ГУ МЧС по региону и на предприятии. Отмечается, что до прибытия спасателей самостоятельно эвакуироваться смогли восемь человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре в караоке-баре в Москве спасли двух человек.