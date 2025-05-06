Двоих человек спасли при пожаре в караоке-баре в Москве
На северо-востоке Москвы загорелся караоке-бар
Фото: [телеграм-канал МЧС Москвы]
В Москве загорелся караоке-бар, расположенный на улице Академика Королева. Информация о ЧП появилась в телеграм-канале МЧС Москвы.
Из сообщения следует, что произошло на первом этаже здания. Огонь охватил мебель, внутреннюю отделку и личные вещи.
С помощью автолестницы пожарные спасли двух человек. Их передали врачам.
Борьбу с огнем вели 50 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что число погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы выросло до трех.