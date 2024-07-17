Мощный пожар начался в парке Галицкого возле стадиона ФК «Краснодар»
Фото: [ФК «Краснодар»]
Возле стадиона ФК «Краснодар» в знаменитом парке, который создал владелец футбольного клуба Сергей Галицкий, начался сильный пожар, сообщают паблики.
Отмечается, что пожар происходит буквально в ста метрах от стадиона.
По предварительным данным, возгорание произошло в энергоцентре, где хранятся мотокосилки и другой инструмент. Сообщается, что угрозы стадиону нет.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось о пожаре в нежилом здании в Мытищах. На борьбу с огнем были брошены более полусотни человек.