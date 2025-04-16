Мощный пожар возле предприятия в Курске попал на видео

Площадь пожара на предприятии в Курске достигла 17 тысяч квадратных метров, огонь частично обрушил конструкцию. Об этом сообщает МЧС России.

На видео, которое разошлось по телеграм-каналам, попали мощный пожар в здании и предприятия в Курске. Клубы черного густого дыма было отчетливо видно из разных районов города.

Очевидцы, как пишет Shot, сообщили, что огонь распространился в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа. Как раз это здание находится рядом с местным подшипниковым заводом.

По данным МЧС РФ, площадь пожара достигла 17 кв. метров. Также частично обрушились железные конструкции. Экстренные службы, а это 100 сотрудников и 30 единиц техники, работают на месте.

По состоянию на 20.30 по мск огонь удалось локализовать, что не позволит пожару распространиться на большую территорию. По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб.

Ранее сообщалось, что в Самаре около 300 человек эвакуировали из детского сада из-за крупного пожара.